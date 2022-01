Khloé Kardashian encore humiliée : Tristan Thompson, son ex infidèle, trahi par un test de paternité

Tu ne mérites la peine et l'humiliation que je t'ai infligées.

"Khloé, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas la peine et l'humiliation que je t'ai infligées. Tu me mérites d'être traitée comme je t'ai traitée ces dernières années. Mes actes ne correspondent pas à la manière dont je te vois. J'éprouve le plus profond des respects et le plus profond des amours pour toi, poursuit Tristan Thompson dans son mea culpa. Qu'importe ce que tu peux penser. Encore une fois, je suis incroyablement désolé."

En décembre dernier, People avait révélé que Tristan avait reconnu avoir eu des rapports sexuels avec Maralee Nichols le soir du 13 mars 2021, jour de son 30e anniversaire de Tristan. "Quand nous sommes arrivés dans ma chambre d'hôtel, nous avons immédiatement eu des rapports sexuels (...) Nous n'avons pas bu et la plaignante n'était pas ivre. Après ce rapport, elle m'a demandé si elle pouvait passer la nuit parce que c'était mon anniversaire. Je lui ai dit que je devais me lever tôt le matin, mais elle a dit que ce n'était pas un problème pour elle", avait expliqué l'athlète dans des documents légaux.

Khloé Kardashian "était en colère de découvrir qu'il l'avait encore trompée, avait confié une source restée anonyme, toujours à People. "Elle n'arrive pas à croire qu'il va à nouveau être papa. C'est une situation triste pour elle. Elle espérait juste qu'il resterait fidèle et loyal. La famille de Khloé l'a toujours soutenu. Ils ont toujours bien traité Tristan, même après qu'il a brisé le coeur de Khloé à plusieurs reprises." Après une première infidélité révélée pendant sa grossesse, un flirt avec Jordyn Woods (l'ancienne meilleure de la petite soeur de Khloé, Kylie Jenner) et une autre infidélité présumée, Tristan a donc récidivé. Khloé envisageait pourtant de concevoir un autre enfant avec lui.