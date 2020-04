Khloé Kardashian, un 2e enfant : Tristan Thompson, "choix le plus intelligent"'

La grande famille Kardashian-Jenner pourrait bientôt accueillir un nouveau membre ! Khloé Kardashian songe à devenir maman pour la deuxième fois. Elle a confié à ses soeurs penser à son ex-compagnon infidèle, Tristan Thompson, pour être le papa.

Et c'est par fécondation in vitro que Khloé et Tristan, déjà parents d'une fille prénommée True (2 ans), procéderaient pour concevoir leur deuxième enfant. La star de télé-réalité a dévoilé son plan à deux de ses soeurs, Kourtney Kardashian et Kendall Jenner, au cours d'une discussion diffusée dans le nouvel épisode de l'émission L'incroyable famille Kardashian.

"Le docteur Huang [Andy Huang, qui suit les membres de la famille Kardashian, NDLR] a dit que le bonus des embryons est qu'on peut savoir quels sont les meilleurs, les plus sains, tout ça, en les mélangeant à du sperme. J'ai un donneur", a révélé Khloé Kardashian à ses deux interlocutrices. Kendall Jenner a demandé si elle pouvait voir une photo de l'homme. Inutile, le top model de 24 ans le connaît : il s'agit de l'ex-compagnon de Khloé, le basketteur Tristan Thompson.

"Je pensais que t'étais allée dans une banque !", s'est étonnée Kendall en riant. Sa grande Khloé s'est expliquée en aparté : "J'ai parlé à Tristan après mon rendez-vous chez le docteur. Parce que si on peut créer des embryons et faire tous les tests ADN, je pense qu'il est le choix le plus intelligent. Mais c'est bizarre parce que Tristan et moi ne sommes plus ensemble. Je ne sais pas quelle direction prendre."