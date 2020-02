Kylie et Kendall Jenner tantes à nouveau : deux naissances dans la famille...

Brandon Jenner et son épouse Cayley Stoker ont annoncé qu'ils attendaient des jumeaux en août dernier. "Nous sommes fous amoureux et on est très impatients de les accueillir", avait confié le fils de Caitlyn Jenner à PEOPLE Magazine au moment de la grande annonce. Une nouvelle importante qu'il avait également fallu annoncer à la petite Eva (4 ans), issue d'une précédente relation du chanteur américain avec Leah James, son ancienne épouse. "Leah, Cayley et moi, on s'est assis avec Eva et on lui a expliqué ce qu'il allait arriver. Elle était très heureuse ! Elle est contente de devenir une grande soeur", avait raconté Brandon Jenner au magazine américain.

Pour rappel, Brandon est l'un des six enfants de Caitlyn Jenner. Bien avant d'accueillir Kylie et Kendall avec Kris Jenner, il était marié à l'actrice Linda Thompson, avec qui il a eu deux fils : Brandon (38 ans) et Brody (36 ans).