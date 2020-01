Brandon Jenner : Le fils de Caitlyn Jenner s'est fiancé à sa compagne enceinte

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités sont en contact direct avec leurs fans. Brandon Jenner annonce aux siens une heureuse nouvelle. Le fils de Caitlyn Jenner et futur papa de jumeaux s'est fiancé à sa compagne, Cayley Stoker.

Brandon Jenner compte plus d'un million de followers sur Instagram. Il y a publié une nouvelle vidéo ce samedi 25 janvier 2020. Le chanteur et sa compagne Cayley Stoker, enceinte, s'embrassent et dansent dans une pièce, en présence d'une photographe. Brandon a écrit "C'est officiel" en légende de l'image, un commentaire complété d'emojis représentant un coeur rouge et deux bagues.

Ainsi, Brandon Jenner a informé les internautes de ses fiançailles avec Cayley. Sa vidéo a fait réagir de nombreux abonnés, dont son ex-épouse, Leah Felder. La chanteuse, restée en bons termes avec Brandon après leur divorce, approuve son nouvel engagement.