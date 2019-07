Brandon Jenner : Accord trouvé pour le divorce, il verse un pactole à son ex

La vie amoureuse des stars fascine les internautes ! En septembre dernier, ceux de Brandon et Leah Jenner étaient tristes d'apprendre qu'ils divorçaient. Les ex-époux ont trouvé un accord : ils partageront la garde de leur fille Eva, et Brandon versera à Leah la somme de 500 000 dollars.

L'info est signée The Blast ! Le site américain révèle que Brandon et Leah Jenner ont trouvé un accord concernant leur divorce. Le fils de Caitlyn Jenner et sa deuxième épouse Linda Thompson conserve leur maison, située à Malibu. En échange, il versera la somme de 500 000 dollars à Leah Jenner, une somme à laquelle s'ajoute une pension maritale mensuelle de 2000 dollars, jusqu'au 31 décembre 2021.

Brandon Jenner s'acquittera également d'une pension alimentaire de 2000 dollars par mois pour leur fille de 4 ans, Eva. Ce paiement prendra fin le 22 juillet 2033, date à laquelle Eva aura 18 ans.