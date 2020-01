Kylie et Kendall Jenner : Les soeurs poursuivies en justice pour un string !

Kendall et Kylie Jenner devront rendre des comptes au tribunal à cause... de strings ! Les soeurs, âgées respectivement de 24 et 22 ans, sont accusées d'avoir copié un design déposé par le marque Klauber Bros, Inc., pour la bordure d'un string et pour une nuisette de la marque Kendall + Kylie.

Déposée en Californie, la plainte inclut des photos comparatives entre l'original et la copie présumée, rapporte TMZ. On peut lire que les pièces issues de la marque des célèbres soeurs "montrent des similitudes dans la composition, l'arrangement, la composition et l'apparence des dessins".

Ce n'est pas la première fois que les deux soeurs sont accusées de plagiat. En 2015, la marque Island Company a poursuivi les filles de Kris Jenner pour vol présumé d'un logo. En collaboration avec PacSun, elles ont créé un T-shirt "Run away. Fall in love. Never return", très très proche du slogan "Quit your job. Buy a ticket. Get a tan. Fall in love. Never return" apposé sur les T-shirts Island Company.

Deux ans plus tard, le photographe Michael Miller a porté plainte contre les soeurs, car elles ont utilisé ses photos du rappeur Tupac sans sa permission pour des T-shirts de leur marque Kendall + Kylie. La mère du rappeur Biggie Smalls assure qu'elle n'avait pas été contactée pour autoriser l'utilisation de l'image de son fils, pour des T-shirts de la même collection.

Les dentelles de la marque Klauber sont déposées et il est interdit de les reproduire. La marque réclame à Kendall et Kylie Jenner, l'intégralité des profits des ventes des deux modèles.