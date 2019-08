Brandon Jenner : Le fils de Caitlyn Jenner, bientôt papa de jumeaux !

"Leah et moi nous sommes séparés de belle manière, et je crois que nous l'avons géré de la meilleure des façons. C'était un processus et ça a pris du temps à être finalisé, ajoute Brandon au sujet de son ex-femme. Et maintenant que Leah et moi sommes passés à autre chose, je fonde une famille avec Cayley et je suis très heureux de ça."

La baby fever continue au sein du clan Kardashian, qui avait accueilli trois bébés en 2018 (Stormi Webster, True Thompson et Chicago West, les filles de Kylie Jenner, Khloé et Kim Kardashian) et a souhaité la bienvenue à Psalm West au printemps dernier.