Khloé Kardashian, un 2e bébé ? Elle voudrait "emprunter du sperme" à Tristan

Khloé Kardashian voudrait-elle agrandir sa famille ? Dans le nouvel épisode de L'Incroyable Famille Kardashian, diffusé jeudi 16 avril 2020, la businesswoman évoque la possibilité de donner un petit frère ou une petite soeur à sa fille True (2 ans) avec son ancien compagnon Tristan Thompson. Pour ceux qui vivraient dans une grotte, celui-ci l'avait trompée à de nombreuses reprises avant de commettre l'adultère de trop.

En début d'année dernière, le basketteur américain avait trompé Khloé Kardashian avec Jordyn Woods, l'ancienne meilleure amie de Kylie Jenner, créant un drama sans précédent. Dans cet épisode, on découvre un FaceTime entre les deux parents. Tristan ressort les vieux jouets de True et suggère de ne pas se débarrasser de tout.

"Qu'est-ce qu'il se passe si on a une autre fille ? On va devoir tout racheter encore", dit-il. "Qui attend une autre fille de toi ?", questionne Khloé. "Écoute, je dis juste que True a besoin d'un frère ou d'une soeur", répond Tristan Thompson. Il s'avère que la patronne de Good American avait déjà réfléchi à la question...

"Je pourrais utiliser des embryons pour qu'elle devienne grande soeur. J'aurais peut-être besoin d'emprunter du sperme ou prendre du tien. On verra ça plus tard. C'est un peu gênant", lui lance Khloé Kardashian avant d'éclater de rire.

Plus que d'évoquer sérieusement l'idée d'avoir un deuxième enfant, Khloé Kardashian et Tristan Thompson essayent toujours de statuer sur la garde de leur petite True. "C'est la pire chose que j'ai eu à faire. Ça devient une guerre territoriale : 'C'est mon bébé, pourquoi tu me dis quoi faire ?'", expliquait-elle dans la télé-réalité.