Khloé Kardashian trompée : Jordyn Woods cuisinée au détecteur de mensonges

Jordyn Woods et Tristan Thompson, c'est probablement l'histoire d'adultère de l'année. Dans un mélange de haine et de hurlements, Khloé Kardashian apprenait que le père de sa fille True avait fricoté avec Jordyn, qui était alors la meilleure amie de sa soeur Kylie et qu'elle considérait comme sa soeur. La jolie brune s'était finalement excusée publiquement le 1er mars 2019 dans l'émission Red Table Talk de Jada Pinkett-Smith. C'est là qu'elle avait déclaré n'avoir fait qu'embrasser Tristan Thompson lors d'une fin de soirée alcoolisée. Jordyn avait alors exprimé son souhait de passer un test au détecteur de mensonges pour prouver son innocence, ce qu'elle n'avait jamais fait. Lors de la dernière émission de Red Table Talk, diffusée sur Facebook le 10 décembre 2019, le mannequin de 22 ans est enfin soumis au détecteur. "Jordyn a demandé à être là, à passer ce test. Nous avons un polygraphe, et un expert ayant plus de vingt-cinq ans d'expérience dans les enquêtes criminelles", a précisé Jada Pinkett-Smith, depuis en froid avec la famille Kardashian.

"Je veux juste que tout le monde connaisse la vérité et c'est ce qui est pour moi le plus important dans l'histoire", a ajouté Jordyn Woods. Des capteurs placés sous les fesses, sur le bras et sur le torse, Jordyn Woods répond à des questions banales pour commencer. Jusqu'à ce que le spécialiste lui demande : "Est-ce que vous avez eu une relation sexuelle avec Tristan Thompson ?" Jordyn répond un simple "non", sans faire s'affoler les aiguilles. "Vous avez réussi le test et je suis certain que vous dites la vérité", a estimé l'expert.

Il y a quelques jours, Khloé Kardashian a publiquement et officiellement pardonné sa faute à Jordyn Woods. "On est tous humains et nous faisons tous des erreurs, moi incluse. La haine est lourde et je suis fatiguée de porter ce poids", avait-elle notamment déclaré. Tout est pardonné, mais leur lien fraternel est loin d'être restauré.