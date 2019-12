Khloe Kardashian trompée : Elle "pardonne" publiquement à Jordyn Woods

Hurlements, larmes, alcool... On se rappelle tous de la réaction pleine de haine de Khloé Kardashian lorsqu'elle a découvert que Tristan Thompson, le père de sa fille True, l'a trompée avec Jordyn Woods, la meilleure amie de sa soeur Kylie, qu'elle considérait comme sa soeur. Près d'un an après les dramatiques faits - qui s'étaient soldés par une rupture ultramédiatisée -, la créatrice de Revenge Body a décidé de pardonner. C'est en tout cas ce qu'elle a fait savoir sur son compte Instagram, le 5 décembre 2019.

Tout ce remue-ménage est causé par la diffusion du dernier épisode de L'Incroyable Famille Kardashian, où Khloé apparaît très amie avec Tristan Thompson. Beaucoup d'internautes ont fait remarquer qu'elle n'avait pas la même façon de traiter Jordyn. "Je n'ai pas de sentiments négatifs ou haineux envers quiconque. Oui, j'ai le droit d'avoir de la peine et d'être blessée. Mais je ne veux pas porter cette âme haineuse, je veux la paix (...) J'ai le droit de pardonner aux gens, mais aussi de ne pas accepter leur comportement", a-t-elle écrit, dans un long message publié en story Instagram.

Quelques heures plus tard, Khloé publiait un autre message, cette fois directement dédié à Jordyn Woods. "Je recevais beaucoup de messages me disant "pourquoi ne pas réagir comme ça avec Jordyn ?". Ce message est pour elle, pour chaque personne qui m'a blessée, pas juste pour Tristan. Les hommes, amis, famille, collègues... Tous ceux qui ont joué un rôle dans ma peine. J'ai choisi de consacrer ma vie à positiver. On est tous humains et nous faisons tous des erreurs, moi incluse. La haine est lourde et je suis fatiguée de porter ce poids", a poursuivi Khloé Kardashian.

Jordyn Woods a réagi sur Twitter plus tard dans la soirée : "Chaque citation qui est postée n'est pas "une revanche" ou adressée à une personne en particulier. Je gère tellement d'émotions chaque jour. Mais ce n'est que de l'amour. Que des ondes positives." Tristan n'a pas encore fait de déclaration publique à ce sujet.