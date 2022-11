Khloé Kardashian dévoile un sein, Vanessa Hudgens en soutien-gorge... grande soirée new-yorkaise

Il ne fallait pas arriver en retard ce lundi à New-York, si vous vouliez assister à l'arrivée fracassante de Vanessa Hudgens aux CFDA Fashion Awards (Council of Fashion Designers of America, qui peut se traduire par Conseil des créateurs de mode américains, NDLR). L'actrice de 33 ans, révélée aux yeux du grand public dans la série de films High School Musical aux côtés du désormais méconnaissable Zac Efron, est sortie de son van en soutien-gorge, à la grande surprise des observateurs et des photographes. Elle portait également un haut blanc transparent, qui descendait de ses épaules, ainsi que des bijoux de la marque Bucherer.

Quelques mètres plus loin, au photocall de la soirée, se trouvait Kim Kardashian, accompagnée de sa soeur Khloé. Cette dernière a d'ailleurs, elle aussi, fait sensation pour sa tenue puisqu'elle arborait une ravissante robe moulante couleur cuivre, imaginée par le créateur LaQuan Smith.

Faisons-le ensemble

Une pièce qui avait surtout la particularité d'être légèrement transparente et ainsi de faire ressortir la poitrine de la star de télé-réalité. Une poitrine que Khloé Kardashian envisage de retoucher. L'Américaine expliquait récemment dans l'émission Les Kardashian - qui raconte le quotidien de sa famille - qu'elle était ouverte à l'idée de se faire poser des implants mammaires. "J'envisage vraiment de me faire refaire les seins. C'est juste quelque chose auquel je pense", a-t-elle lancé, ce à quoi sa mère a répondu: "Faisons-le ensemble ! Est-ce que c'est bizarre, des implants mammaires mère-fille ?", avait-elle déclaré alors qu'elle rendait visite qui se remettait tout juste d'une opération de remplacement de la hanche.

Reste savoir si la maman de True, née de sa relation avec Tristan Thomson, va réellement passer à l'action et si oui, où et quand. À noter que ses autres soeurs Kylie et Kendall Jenner, le top modelGigi Hadid , la chanteuse Cher, Lenny Kravitz ou encore l'actriceKerry Washington étaient également présents pour cette soirée placée sous le signe de la mode.