Khloé Kardashian : Une fête grandiose pour les 3 ans de True, toutes les images féériques

"Et d'un coup, tu as 3 ANS (...) Joyeux anniversaire, mon adorable True !!!! Je ne suis pas prête pour que tu aies 3 ans. Je pleure presque à chaque fois que je t'appelle 'bébé True' et que tu me reprends. Tu dis : 'Je ne suis pas un bébé ! Je suis une grande fille !' avec ta voix douce. Je ne suis pas prête pour que tu sois une grande fille mais tu dois savoir que tu seras toujours mon bébé True, qu'importe ton âge. Tu as changé ma vie dans bien plus d'aspects que j'aurais pu le rêver", écrit @khloékardashian en commentaire d'un diaporama de superbes photos de la fête d'anniversaire.

Elle ajoute : "Tu es ma meilleure amie. Ma plus grande bénédiction. Mon monde tout entier. Te regarder grandir est un de mes plus grands privilèges. C'est spécial de voir la vie à travers tes yeux. C'est quelque chose de magique. Je chérirai toujours chaque moment passé avec toi. Tu as réalisé tous les rêves de maman que j'ai faits. Merci de m'avoir choisie. Dieu, merci de m'avoir bénie avec mon ange. Joyeux anniversaire mon bébé True".