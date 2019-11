La Reine des neiges 2 : Qui est Charlotte Hervieux, la nouvelle voix d'Elsa ?

Déjà six ans que l'on attendait cette suite. Le 20 novembre 2019, petits et grands se sont rués au cinéma pour découvrir la suite de La Reine des neiges, une aventure complètement givrée à nouveau portée par Anna, Kristoff, Olaf... et, évidemment, Elsa. Si, aux États-Unis, c'est l'ultratalentueuse Idina Menzel qui a poursuivi l'aventure vocale, en France, la froide souveraine a changé de voix : ce n'est plus Anaïs Delva qui se charge du doublage – malgré le succès phénoménal de Libérée, délivrée – mais une petite nouvelle, nommée Charlotte Hervieux, à la tête du titre Dans un autre monde.

Charlotte Hervieux, liée à Idina Menzel

Il serait toutefois faux de penser que la jeune femme débarque tout juste sur le devant de la scène. D'autant plus qu'elle est une grande habituée des univers magiques et princiers. Comédienne, chanteuse, Charlotte Hervieux a interprété les plus belles chansons des comédies musicales tirées de Shrek – elle était Fiona enfant – et de Raiponce dans le rôle de la duchesse de Cramoisi. Drôle de coïncidence avec la version originale de La Reine des neiges : Idina Menzel, la voix américaine d'Elsa, est connue pour avoir interprété l'iconique Elphaba dans The Wicked et Charlotte Hervieux... sa grande amie Glinda dans Sorcière, la version française du show.

Charlotte Hervieux, en tant qu'actrice, a obtenu le rôle principal de la websérie Preview en 2017 – récompensée la même année aux Paris Art & Movie Awards. Elle a également fait une apparition dans Nos chers voisins sur TF1. Côté doublage, l'artiste de 29 ans ne s'est pas attaquée qu'aux princesses Disney. Elle est la voix de Sheri dans 13 Reasons Why et interprète les chansons de la suite de Dark Crystal disponible sur Netflix, intitulée Le Temps de la résistance. Il y a donc fort à parier que l'on entendra parler d'elle dans les prochains mois...