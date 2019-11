Anaïs Delva écartée de "La Reine des neiges 2" : "Ça a été un choix contraint"

La chanteuse de Libérée, délivrée ne s'est jamais autant sentie prisonnière de son destin. Anaïs Delva qui faisait les beaux jours du premier opus de La reine des neiges en 2013 – plus de 328 millions de vues sur Youtube – vit désormais dans un ouragan de regret. Car effectivement, au casting, plus aucune trace de la jeune femme de 33 ans. Dany Boon est toujours la voix d'Olaf, Kristoff prend à nouveau vie grâce à Donald Reignoux et Emmylou Homs se charge d'Anna. Pour Elsa en revanche, une petite nouvelle à l'affiche : Charlotte Hervieux.

Ce n'était pas une volonté de ma part

Les relations sont glaciales entre Anaïs Delva et Disney, qui a décidé de la remplacer au pied levé malgré leurs trois collaborations – elle était aussi Elsa dans La Reine des neiges : Une fête givrée en 2015 et dans La Reine des neiges : Joyeuses fêtes avec Olaf en 2017. Si bien que, contrairement à toutes les célébrités qui ont déjà vu cette suite très attendue, la chanteuse ne se rendra pas au cinéma. "Je ne le regarderai pas car ça va me briser le coeur, explique-t-elle au journal L'Est Républicain. Elsa va beaucoup me manquer. Ce n'était pas une volonté de ma part. Ça a été un choix contraint. J'aurais voulu continuer."

La Reine des neiges 2 : pourquoi Anaïs Delva a-t-elle été écartée du projet ?

Depuis 2010, Anaïs Delva incarne des personnages féminins très forts. Remarquée dans l'émission N'oubliez pas les paroles, elle était la doublure de Joy Esther dans la nouvelle version de la comédie musicale Roméo et Juliette. Elle a également été la Cendrillon d'Agnès Boury et a intégré les troupes de Dracula, l'amour plus fort que la mort et de Salut les copains, le spectacle musical. En devenant Elsa, Anaïs Delva a pu sortir son premier album solo mais n'a hélas gardé aucun contact avec Disney depuis leur dernière collaboration.

Quand on est interprète, on n'est pas indispensable

Au moment de l'annonce de son remplacement, aucune raison n'avait été évoquée, si ce n'est "une relation de travail qui n'est pas acceptable" – comme elle l'écrivait sur Facebook. "Dans ce métier quand on est interprète, on n'est pas indispensable, poursuit-elle. Le personnage d'Elsa est assez fort pour continuer à passionner tout le monde, même avec une voix différente." Les enfants qui écoutent Libérée, délivrée en boucle depuis six ans risquent tout de même d'entendre que quelque chose cloche...