Faustine Bollaert in love de son Maxime Chattam devant "La Reine des Neiges 2"

Qui a dit que les dessins animés étaient réservés aux enfants ? La Reine des Neiges 2, diffusé en avant-première en France le 13 novembre 2019, a réuni petits et grands. Faustine Bollaert a d'ailleurs prouvé qu'elle avait conservé le coeur de sa tendre jeunesse puisqu'elle n'était pas venue accompagnée d'une tête blonde... mais de son époux, Maxime Chattam. Devant les aventures glacées d'Elsa et de sa soeur Anna, le couple avait l'air plus amoureux que jamais.

C'était très beau

Faustine Bollaert et Maxime Chattam se sont mariés en 2012 et sont parents de deux enfants : Abbie, 6 ans, et Peter, 4 ans. Ils célébraient, il y a peu, leurs noces de laine. Leur romance sonnait d'ailleurs comme une évidence. Quand ils se sont rencontrés, l'écrivain assurait la promotion de l'un de ses ouvrages, sur Europe 1, dans lequel le héros quitte tout pour une femme qui s'appelle... Faustine. "Je trouve que de se rencontrer alors qu'il venait faire la promo d'une histoire qui raconte un peu la nôtre, c'était très beau, se souvenait-elle en octobre sur le plateau de Ça ne sortira pas d'ici. Et en effet, pendant toute l'émission, on tombe en amour l'un de l'autre." Digne d'un conte de fées !