Faustine Bollaert : Nouvelle photo de mariage pour ses 7 ans avec Maxime Chattam

Faustine Bollaert n'est pas du genre à s'épancher sur sa vie privée. Mais en de rares occasions, la pétillante animatrice de 40 ans évoque sa relation avec Maxime Chattam. En couple avec l'auteur depuis de nombreuses années, elle reste cependant très discrète sur leur idylle. D'où le caractère exceptionnel de cette photo publiée le 1er septembre 2019, jour de son 7e anniversaire de mariage avec l'écrivain, auteur de romans policiers.

Pour fêter ces noces de laine, Faustine Bollaert a dévoilé sur son compte Instagram une photo de la cérémonie. Leur union avait été célébrée à Paris, le 1er septembre 2012. "7 ans...", écrit-elle simplement en légende. Dans un flou artistique, on distingue les mariés se regardant près de l'autel, à l'église. De quoi attendrir les 110 000 abonnés de la présentatrice, qui ont tous tenu à la féliciter dans la section commentaires.

Le mariage de Faustine Bollaert et Maxim Chattam n'était vraiment pas comme les autres. L'auteur, fan de polars, avait glissé plusieurs éléments macabres tout au long de la cérémonie. L'année dernière, pour ses noces de chypre, la mère de famille avait partagé une photo de la traditionnelle petite statuette de mariés qui surmonte d'ordinaire les pièces-montées et qui représentait... squelettes. "Tous les deux, on adore les films d'horreur, le gothique ou se raconter des histoires qui font peur. D'ailleurs, notre mariage, organisé dans un style 'manoir hanté', était atypique !", avait-elle déclaré lors d'une interview à TV Grandes chaînes en 2014. On se rappelle notamment d'une petite séance photo, dans leur tenue de mariage, réalisée dans un cimetière...

De leur union sont nés deux enfants : le petit Peter, âgé de 4 ans et l'adorable Abbie, qui a fêté son 6e anniversaire en juillet 2013.