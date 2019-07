Faustine Bollaert : Rare photo de son mari Maxime Chattam et leur fils, Peter

Faustine Bollaert est d'habitude très discrète sur sa vie privée. La pétillante animatrice de 40 ans met un point d'honneur à préserver l'intimité de la famille qu'elle forme avec son mari, Maxime Chattam et leurs enfants, Peter (4 ans) et Abbie (6 ans). Mais toute la petite famille s'est envolée en Italie pour les vacances d'été et la plage et ses fameuses siestes au soleil semblent être propices aux photos souvenirs. Dimanche 28 juillet 2019, Faustine Bollaert a partagé l'une d'entre elles sur son compte Instagram, où elle est suivie par 102 000 personnes.

On découvre donc le romancier Maxime Chattam assoupi dans l'herbe et l'adorable petit Peter endormi sur le ventre de son papa, chapeau de paille sur la tête. "Father and son...", écrit avec tendresse Faustine Bollaert en légende de la photo. Comme l'a indiqué la présentatrice de Ça commence aujourd'hui (France 2) plus tôt sur Instagram, c'est en Toscane que la petite famille a posé ses bagages.