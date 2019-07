Faustine Bollaert et Maxime Chattam : pourquoi elle le menaçait de divorcer

Le 20 juillet 2019, Maxim Chattam était l'invité d'Alba Ventura, sur RTL. Le romancier de 43 ans était venu assurer la promotion de sa nouvelle oeuvre littéraire, Le Signal (aux éditions Albin Michel). Un livre qui s'inspire quelque peu de sa vie privée. Son épouse Faustine Bollaert l'a donc mis en garde sur un détail comme il l'a raconté sur les ondes de la radio.

Dans Le Signal, Maxim Chattam raconte l'histoire de la famille Spencer qui vient d'emménager à Mahingan Falls. Très vite, ils découvrent que la ville abrite des meurtres sordides ou des hurlements inhumains. "Quand j'ai commencé à rédiger mes personnages, avant d'écrire le livre, je me suis dit : 'Tiens, je vais faire un truc que je ne fais pas d'habitude. Je vais me servir de ce que je suis pour écrire un héros. Je vais en faire un type qui me ressemble quelque part, sur certains moments'", a-t-il confié. Mais ce n'est pas tout.

Maxim Chattam s'est aussi inspiré de son épouse. De sa carrière d'animatrice télévisée en tout cas pour créer le personnage d'Olivia. "À mesure que j'écrivais mon livre, je me suis rendu compte que de temps en temps Olivia avait des remarques et des façons d'être, même des phrases qui étaient mot pour mot celles de mon épouse. Et je me souviens le soir dans le lit, je lui faisais lire les chapitres. Petit à petit s'est mis en place une sorte de jeu où elle me regardait le soir et me disait : 'Je te préviens, si tu la tues à la fin du livre, je divorce '", s'est-il souvenu.

On vous rassure tout de suite, Faustine Bollaert et Maxim Chattam filent toujours le parfait amour aujourd'hui. Les tourtereaux sont les heureux parents d'Abbie (née le 18 juillet 2013) et Peter (né le 24 juillet 2015). L'animatrice de France 2 profite actuellement de ses vacances en famille au soleil, en Toscane. Et le 21 juillet, elle a dévoilé une magnifique photo d'elle en bikini. La belle brune de 40 ans y apparaît souriante, une publication qui fait plaisir à voir.