Faustine Bollaert divine en bikini en Italie : l'animatrice au top !

Faustine Bollaert profite de ses vacances d'été bien méritées pour se ressourcer auprès des siens... et pour bronzer en bikini !

Après une saison riche en succès sur France 2 avec son talk-show de l'après-midi Ça commence aujourd'hui, la compagne de l'écrivain Maxime Chattam et maman d'Abbie (6 ans) et Peter (4 ans dans quelques jours) fait actuellement une pause au soleil... et se dévoile même en bikini, pour notre plus grand bonheur.

Samedi 20 juillet 2019, l'animatrice de 40 ans a en effet fait sensation sur Instagram en publiant une photo d'elle-même en pleine baignade dans la piscine de son lieu de vacances. En légende de l'image la montrant souriante et divine dans un bikini noir, la jolie maman indiquait simplement : "Vacances, j'oublie tout." Inévitablement, cette jolie carte postale a aussitôt attiré des milliers de likes et des dizaines de commentaires.

La veille, Faustine Bollaert publiait déjà une photo montrant une plage et un ciel parfaitement bleu alors qu'elle faisait une sieste sous un parasol. Grâce aux hashtags laissés sous la photo, on apprenait d'ailleurs que cette "petite pause" en famille avait lieu en Toscane, en Italie.



Faustine Bollaert a bien raison de profiter de vacances familiales rimant avec farniente. En septembre prochain, la jolie quadra reprendra les commandes de son émission testimoniale quotidienne Ça commence aujourd'hui sur France 2. On la verra aussi dans de nouveaux numéros d'A table ! Mangez sain au côté du chef Yves Camdeborde.