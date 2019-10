Faustine Bollaert : Son projet avec Maxime Chattam pour leurs 10 ans de mariage

Faustine Bollaert est une femme épanouie professionnellement. La présentatrice de 40 ans est aux commandes de Ça commence aujourd'hui du lundi au vendredi (France 2) et a dévoilé le premier numéro de sa nouvelle émission La Boîte à secrets le 18 octobre 2019, sur France 3. Côté privé, elle est tout aussi comblée. Mariée à l'écrivain Maxime Chattam depuis 2012, elle est l'heureuse maman d'Abbie (6 ans) et Peter (4 ans). Interrogée par Le Parisien week-end, la belle brune a évoqué le voyage qu'elle rêvait de faire avec sa jolie famille.

Faustine Bollaert a admis auprès de nos confrères qu'elle souhaitait découvrir la Polynésie française : "Je rêve d'y passer un mois ou deux avec mon mari et nos deux enfants. Un voyage que j'aimerais faire pour nos dix ans de mariage, dans trois ans. J'ai toujours voulu habiter sur une île. J'aspire à vivre comme Robinson Crusoé, en maillot, pieds nus et, surtout, coupée du monde." On lui souhaite que ça commende dès aujourd'hui !

Le 23 octobre dernier, l'ancienne présentatrice de M6 était l'invitée de Michel Cymes, dans Ça ne sortira pas d'ici ! Elle était notamment revenue sur sa rencontre avec Maxime Chattam, alors qu'il était convié dans son émission d'Europe 1 Et si c'était ça le bonheur ? (qu'elle a présentée de 2008 à 2011). Dès leur premier regard échangé et leur première discussion, cela a été une évidence pour eux. "Il venait me parler d'un livre dans lequel le prénom de son héroïne principale était Faustine. (...) C'est l'histoire d'un romancier qui porte son deuxième prénom et qui quitte tout pour cette femme qui s'appelle Faustine. Donc je trouve que de se rencontrer alors qu'il venait faire la promo d'une histoire qui raconte un peu la nôtre, c'était très beau. Et en effet, pendant toute l'émission, on tombe en amour l'un de l'autre", a expliqué Faustine Bollaert. Mais ce n'est que plus tard qu'ils se sont mis en couple.