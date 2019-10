Faustine Bollaert, émue, parle pour la 1re fois de la mort de son premier amour

D'ordinaire, c'est Faustine Bollaert qui recueille les confidences de ses invités dans Ça commence aujourd'hui (France 2) ou dans sa nouvelle émission La Boîte à secrets (France 3). Mais le 23 octobre 2019, dans Ça ne sortira pas d'ici, c'est elle qui a fait des confidences, et parfois des révélations, sur sa vie privée. La belle brune de 40 ans s'est notamment confiée sur la mort de son premier amour.

Pour la première fois, Faustine Bollaert s'est exprimée sur ce sujet douloureux. Après que l'animateur Michel Cymes a rappelé qu'elle avait perdu sa meilleure amie quand elle était "très petite", l'épouse de Maxime Chattam a confié, émue : "J'ai perdu mon petit ami aussi d'un accident de moto, quand j'avais....c'est la première fois que j'en parle, j'avais pas 18 ans, c'était mon premier grand amour. Et après, ma grand-mère est morte dans mes bras, peu importe, ça arrive à tout le monde en fait. Mais j'ai eu sur l'adolescence un condensé de deuils, qui ont fait que j'avais un rapport très particulier avec la mort, ça m'intriguait, ça me fascinait, ça ne me faisait pas peur, mais c'est un sujet qui revenait beaucoup dans ma vie."

Faustine Bollaert s'est également confiée sur sa rencontre avec Maxime Chattam, alors qu'il était invité dans son émission d'Europe 1 Et si c'était ça le bonheur ? (qu'elle a présentée de 2008 à 2011). Une évidence pour ceux qui sont aujourd'hui les parents d'Abbie (6 ans) et Peter (4 ans). "Il venait me parler d'un livre dans lequel le prénom de son héroïne principale était Faustine. (...) C'est l'histoire d'un romancier qui porte son deuxième prénom et qui quitte tout pour cette femme qui s'appelle Faustine. Donc je trouve que de se rencontrer alors qu'il venait faire la promo d'une histoire qui raconte un peu la nôtre, c'était très beau. Et en effet, pendant toute l'émission, on tombe en amour l'un de l'autre", a-t-elle expliqué. Elle a ensuite assuré que lorsqu'elle avait vu l'écrivain de 43 ans de dos, à son arrivée dans les studios d'Europe 1, elle avait tout de suite su qu'il serait le père de ses enfants.

Mais ce n'est que plus tard que Faustine Bollaert et Maxime Chattam se sont mis en couple. Encore une fois, la belle animatrice a raconté leur premier rendez-vous, dans un hôpital psychiatrique abandonné. Un moment romantique et surprenant qu'elle a adoré.