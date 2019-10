Marc Lavoine bouleversé face à Lio et à Slimane dans "La Boîte à secrets"

Préparez vos mouchoirs ! La diffusion de l'émission La Boîte à secrets présentée par Faustine Bollaert approche à grands pas. Prévu pour passer sur nos petits écrans vendredi 18 octobre 2019 en prime time à 21h05 sur la chaîne France 3, le programme nous promet de nombreux moments d'émotion, comme nous l'a révélé la bande-annonce dévoilée il y a peu.

Pour ce premier numéro, la production a invité trois célébrités différentes à venir se soumettre au difficile exercice des confidences. Ainsi, Marc Lavoine, Lio et enfin Slimane, grand gagnant de The Voice 5 (TF1), viendront passer une soirée en compagnie de Faustine Bollaert. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette première édition risque de soulever de grands moments de télévision. Entre rires et larmes, de nombreux invités viendront petit à petit se greffer au trio initial, à l'image de la nièce et du grand-frère de Marc Lavoine, Francis. Ces derniers viendront en effet sur le plateau, le temps d'une chanson surprise au côté d'Enrico Macias.

La chanteuse Vitaa sera présente pour interpréter le titre Je te le donne en duo avec Slimane. Puis l'humoriste Camille Lellouche, Nathalie Nicoloff (la fondatrice de l'association Juste Humain) accompagnée de quelques bénévoles ainsi que le chanteur Mickaël Miro et treize amis de Slimane seront présents pour créer la surprise. Ce sera également le cas de Angie, Bruno Berberes, Nathalie Dupuis et Fabienne Lamontagne : les anciens coachs et professeurs de chant de l'artiste, à l'époque où il n'était encore qu'un adolescent.

Du côté de la belle Lio, interprète du célèbre Banana Split et ancienne candidate de Danse avec les stars 9 (2018), son ex-partenaire de danse Christian Millette sera de la partie, tout comme l'actrice Héloïse Martin et l'écrivaine Elisabeth Nicoli. Nathalie Garçon, Olivier Kieffer, mais aussi l'accordéoniste de Lio viendront surprendre leur amie, tandis que les chanteuses Elisa Tovati, Julie Zenatti, Caroline Loeb et l'animateur Jacques Jakubowicz (plus connu sous le nom de Jacky) viendront, eux aussi, se joindre à la fête. Enfin Gwendal Marimoutou, ancien candidat de The Voice 3 (2014) et Carole, une amie d'enfance de Lio, compléteront le panel d'invités.

Pour Marc Lavoine, qui s'était déjà révélé très sensible dans l'émission La Chanson secrète (TF1) le 14 septembre 2019, l'émotion viendra de l'humoriste Kev Adams, la chanteuse Chimène Badi, le groupe des Trois Cafés gourmands, les Kids United, le chanteur Benjamin Siksou, le groupe Your Vice et les musiciennes Camille et Julie Berthollet. Son ami Abdel Aïssou et des bénévoles de l'association que Marc Lavoine a fondée, Mon cartable connecté, seront également présents.

En chanson, en musique ou en discours, La Boîte à secrets va nous plonger dans un tourbillon d'émotions et de révélations ! Rendez-vous donc le 18 octobre 2018 à 21h05 sur France 3.