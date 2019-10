Marc Lavoine ému et en larmes dans "La Boîte à secrets"

Faustine Bollaert, animatrice confidente de l'émission Ça commence aujourd'hui (France 2), prend les commandes de La Boîte à secrets qui sera diffusée le vendredi 18 octobre 2019 à 21h05 sur France 3. Dans la même lignée que ses programmes précédents, la journaliste invite des célébrités à livrer leurs secrets les plus enfouis.

Dans la bande-annonce révélée par la chaîne, on peut notamment voir la chanteuse Lio, ainsi que Slimane, grand gagnant de la cinquième saison de The Voice (TF1). Il y aura surtout l'acteur et chanteur Marc Lavoine, interprète de la mythique chanson Elle a les yeux revolver. Et si l'artiste de 57 ans est d'ordinaire si pudique, il apparaît ici terriblement ému, jusqu'aux larmes même, lors l'ouverture de "la grande boîte". Son passage dans cette nouvelle émission sera marqué par la présence de deux de ses proches, sa nièce et son grand frère Francis.

Lors d'une interview accordée à TV Mag dans l'émission Buzz TV, Faustine Bollaert raconte à propos du chanteur : "Je l'ai découvert comme je l'ai jamais vu ! Dans cette émission, je l'ai accompagné plein de fois dans son émotion et je l'ai beaucoup pris dans mes bras..."

En effet, le programme, réalisé grâce à l'aide des familles et même des fans, consiste à placer une petite boîte devant chaque invité. Ces fameuses boîtes renferment des objets qui font échos à leur vie personnelle ou à un souvenir particulier. Les artistes sont amenés par la suite à se confier sur l'objet en question jusqu'à ce que l'animatrice leur demande s'ils sont enfin prêts à "ouvrir la grande boîte à secrets". Une émission qui ne manquera pas de soulever de vives émotions, parfois des larmes, parfois des rires, mais Faustine Bollaert insiste sur le caractère bienveillant du programme : "C'est une émission positive, feel-good, bienveillante, on n'est pas là pour les piéger et leur sortir leur ex qu'ils n'ont pas du tout envie de revoir, c'est le gage de passer une soirée extrêmement heureuse et positive !", déclare-t-elle.

La promesse de découvrir un Marc Lavoine sensible et attachant, une facette de sa personnalité qu'il avait déjà dévoilée lors de son passage dans l'émission La Chanson secrète (TF1), le 14 septembre 2019, et au cours de laquelle il n'avait pas pu contenir son émotion face à son fils Roman.