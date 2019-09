Marc Lavoine bouleversé par son fils Roman et Clara Luciani

Marc Lavoine n'est pas de ceux qui pleurent facilement. Pudique, le chanteur de 57 ans n'aime pas montrer ses sentiments, encore moins devant des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs. Et pourtant, il a été très difficile pour le grand nom de la chanson française de ne pas craquer samedi 14 septembre 2019, dans La chanson secrète diffusée sur TF1 et présentée par Nikos Aliagas.

Marc Lavoine a eu l'honneur d'être le premier à se soumettre à la chanson secrète. Installé sur le fameux fauteuil blanc, plongé dans le noir, le chanteur a d'abord évacué son stress en interprétant brièvement son tube Elle a les yeux revolver avec le public. Puis son fils Roman, né en 2007 de son mariage avec Sarah Poniatowski qui a pris fin depuis, est apparu. L'adolescent s'est alors dirigé vers un piano, devant lequel était installé un homme que Marc Lavoine connaît très bien, le compositeur Fabrice Aboulker, avec qui il travaille depuis des années.

Marc Lavoine a ensuite découvert Clara Luciani reprenant avec une émotion très juste sa chanson Chère amie. Bluffé par le phénomène français du moment, Marc Lavoine s'est littéralement laissé embarquer, voyageant dans le temps avec des photos de lui prises tout au long de carrière. Les yeux embués, le chanteur a laissé sa pudeur de côté afin de savourer ce moment unique également marqué par la présence de plusieurs amis d'enfance : Egidio, Philippe, Fabrice.

Que les téléspectateurs de TF1 s'habitue à la présence de Marc Lavoine sur la chaîne puisque le chanteur a été choisi pour rejoindre la nouvelle équipe des coaches de The Voice 2020. Il y retrouvera Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Nikos Aliagas à la présentation.

La chanson secrète a conquis 3,3 millions de spectateurs, soit 21,5% du public, un très joli score. Mais surtout 32 % de parts de marché sur les ménagères, et 40 % sur les 11/24 ans.