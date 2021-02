Khloé Kardashian fiancée ? En string dans son jardin, elle montre sa superbe bague

Khloé Kardashian et Tristan Thompson se sont-ils fiancés ? Les fans de la star de télé-réalité s'interrogent depuis qu'elle porte une magnifique bague au doigt. Elle a réveillé leur curiosité le week-end dernier, en publiant une photo torride...

"Un de perdu, un de retrouvé !", pensent peut-être les Kardashian ! Alors que Kim a officiellement entamé une procédure de divorce avec Kanye West, sa petite soeur Khloé se serait fiancée. Les soupçons ont refait surface ce dimanche 21 février 2021, date de la publication d'une nouvelle photo sur Instagram.

La bombe de 36 ans a informé ses plus de 130 millions d'abonnés de la sortie imminente des nouvelles chaussures de sa marque, Good American. Khloé les porte avec un petit haut noir et un string. Assise dans son jardin, elle pose sa main gauche sur son postérieur et permet ainsi aux internautes de voir de près la superbe bague en diamant qu'elle arbore à l'annulaire.

Une source a précisé à Page Six que Khloé et Tristan ne seraient pourtant pas fiancés. La bague ne serait même pas un cadeau de l'athlète.