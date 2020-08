Khloé Kardashian et Tristan Thompson en couple : gestes tendres et projet à deux

On dit qu'ils sont de nouveau ensemble et prêts à acheter une maison à deux. Khloé Kardashian et Tristan Thompson semblent bel et bien amoureux comme avant. La businesswoman et le basketteur professionnel ont été vus dans un aéroport des îles Turques et Caïques, pour le voyage d'anniversaire de Kylie Jenner, qui fêtait ses 23 ans le 10 août dernier.

Les photos dévoilées par le Daily Mail ne laissent qu'une bien maigre place au doute. Une main sur la hanche, Tristan n'hésite pas à montrer des gestes tendres en public, malgré la présence de paparazzis. Ils ont débarqué avec leur petite True (2 ans), Kris Jenner et Rob Kardashian.