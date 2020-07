Khloé Kardashian et Tristan Thompson : Leur couple est "porté par l'amour"

Khloé Kardashian et Tristan Thompson seraient en train de "donner une seconde chance" à leur histoire. Alors que le basketteur américain - connu pour l'avoir trompée à de nombreuses reprises - ferait tout pour reconquérir son coeur, Khloé a expliqué à People comment fonctionnait leur relation de parents pour leur fille True (2 ans).

"Tant de personnes ne comprennent pas notre relation, mais elle est portée par l'amour et nous plaçons notre enfant d'abord, a-t-elle confié au magazine américain, le 16 juillet 2020. "Si vous avez cet état d'esprit, tout le reste suit facilement. Nous avons une famille ensemble. Il ne faut pas rendre ça plus difficile en traînant des pieds. Cette famille restera pour toute la vie, alors on veut qu'elle soit la meilleure possible."

La semaine dernière, une source soufflait à People que la plus drôle des soeurs Kardashian et Tristan Thompson avaient passé tout le confinement ensemble, avec leur fille, à Los Angeles. "Elle ne sort avec personne d'autre. Ils n'avaient jamais passé autant de temps ensemble depuis qu'ils avaient habité à Cleveland", expliquait une source.

Dans son interview à People, Khloé Kardashian explique qu'elle s'inspire du divorce de ses parents pour apprendre à élever True avec Tristan. "Mon beau-père [Caitlyn Jenner, NDLR] et mon père jouaient ensemble au golf une fois par semaine et mon père venait pour dîner une fois dans la semaine. Pour mes petites soeurs [Kendall et Kylie Jenner, NDLR], c'était leur oncle Robert", a-t-elle expliqué, évoquant son père, l'avocat Robert Kardashian, décédé en 2003 à 59 ans.

Pour rappel, Tristan Thompson avait trompé Khloé Kardashian un paquet de fois lorsqu'elle était enceinte. Après la naissance de leur petite True est née, il avait trouvé le moyen de la tromper de nouveau, cette fois avec une femme qu'elle considérait comme sa propre soeur, Jordyn Woods, l'ex-BFF de Kylie. Un acte que beaucoup ont considéré comme impardonnable...