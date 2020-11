Khloé Kardashian : Réconciliée avec Tristan Thompson et bientôt enceinte ? Elle réagit

Khloé fait pourtant l'objet de rumeurs de grossesse depuis plusieurs mois. Dans la 19e et avant-dernière saison de l'émission de télé-réalité L'incroyable famille Kardashian, la petite soeur de Kourtney et Kim Kardashian faisait part de ses envies de bébé et de ses discussions avec Tristan Thompson, dont elle était alors séparée. Khloé envisageait un don de sperme de l'athlète, qu'elle considérait être "le choix le plus intelligent" pour concevoir son deuxième enfant.

Désormais réunis, Khloé et Tristan pourraient concrétiser leur projet de famille. Les amoureux chercheraient à faire l'acquisition d'une maison et à s'installer ensemble.