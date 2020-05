Khloé Kardashian : Près de 30 kilos perdus depuis son accouchement

Confinées, privées de sortie et de leur liberté de déplacement à cause du coronavirus, les stars font quand même attention à ne pas se laisser aller. Khloé Kardashian, par exemple, profite de cet isolement forcé pour faire du sport régulièrement. La star de télé-réalité a perdu près de 30 kilos depuis la naissance de sa fille, en 2018, et poursuit ses efforts pour éviter l'effet yoyo.

"Je crois que tout le monde pense, 'Oh, je vais faire du sport et perdre tout ce poids en deux mois.' Ça ne marche pas comme ça... Ça va être un long périple, mais ce sera le plus gratifiant", a confié Khloé Kardashian à sa grande soeur Kourtney, dans une interview en duplex pour le site de cette dernière, Poosh. Ce périple continue pour Khloé, deux ans après son accouchement et la naissance de sa fille True. Khloé pesait alors 92 kg. Elle en a perdu environ 28 depuis, et s'est rapprochée de son objectif : peser 65 kilos.

"Je ne fais pas vraiment attention à ce que je mange. Ça ne veut pas dire que je mange des paquets de chips toute la journée, explique Khloé Kardashian. On ne sait pas de quoi est fait demain. Je préfère me donner à la salle de sport que dans la cuisine." La bombe de 35 ans s'exerce également en plein air. Elle installe sa fille dans un landau à roulettes, l'attache à elle et fait ses footings avec le poids de la petite True dans le dos.