Khloé Kardashian maman : les premières images de son fils dévoilées, la déprime envolée...

Pour le moment, le prénom du petit garçon n'a pas encore été révélé mais connaissant la famille, on peut déjà tabler sur un choix original ! En effet, le couple avait prénommé sa première fille True ("vraie" en français) en faisant déjà référence aux infidélités du rappeur. Mais ses frères et soeurs ont également fait fort en terme de prénom : entre North, Saint, Chicago et Psalm, les enfants de Kim Kardashian, Reign, Mason et Penelope, ceux de l'aînée Kourtney, ou encore Stormi, la fille de la plus jeune, Kylie... On s'y perd !

Très proche de sa mère et de ses soeurs, Khloe Kardashian semble aussi s'entendre parfaitement avec son petit frère Rob, moins connu mais qui avait également fait partie de leur émission il y a quelques années. Celui-ci est d'ailleurs papa d'une petite fille, Dream, bientôt 6 ans. Une adorable filette que l'on a d'ailleurs pu voir sur le compte de Khloé Kardashian : récemment, elle a photographié sa fille et sa nièce ensemble dans des costumes de fées... Et elles étaient à croquer !