Blac Chyna : Sa fille Dream brûlée chez Rob Kardashian, services sociaux alertés

Le coronavirus et le confinement décrété par les autorités n'ont pas apaisé les relations tendues entre Rob Kardashian et Blac Chyna. Cette dernière a alerté les services sociaux après avoir constaté des brûlures sur leur fille de 3 ans, Dream. Les ex-fiancés se disputent toujours la garde de la petite.

L'info est signée Page Six ! Le site du New York Post révèle que Blac Chyna (de son vrai nom Angela White) a alerté le département de protection de l'enfance et des affaires familiales de Los Angeles (DCFS) après avoir remarqué deux brûlures sur sa fille Dream, subies lors des gardes chez son papa, Rob Kardashian.

La première remonte au mois de février. Alors qu'elle était brûlée au premier degré à la jambe, Chyna avait simplement emmené la fillette chez un médecin pour qu'elle puisse recevoir des soins. Selon son avocat, Rob Kardashian avait avoué que leur fille avait été brûlée à son domicile et il avait promis que l'incident ne se reproduirait pas.