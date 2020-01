Rob Kardashian : Sa fille Dream en danger chez sa mère Blac Chyna

Rob Kardashian bénéficie du soutien de sa grande soeur Khloé. La superstar de 35 ans et maman de la cousine de Dream, True Thompson (1 an), écrit qu'elle a remarqué un changement de comportement chez sa nièce. Dream serait plus "sur la défensive" et "résolument plus agressive" avec ses cousins, lorsqu'elle les retrouve durant le temps qu'elle passe avec son père Rob. Ce dernier ajoute que Dream maîtrise désormais des insultes, résultat de la mauvaise influence de sa mère.

Rob Kardashian et Blac Chyna sont toujours en procès après leur séparation. La jeune femme a accusé son ex-fiancé de violences morales et physiques et l'a poursuivi en justice pour publication de photos intimes. Cet acte de revenge porn avait indigné de nombreux internautes.