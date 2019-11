Kim Kardashian : Le revenge porn ? "Mon frère l'a fait..."

C'est une question difficile qui a été posée à Kim Kardashian. Dans le New York magazine qui lui est consacré, la star revient sur la décennie passée, la "sienne" comme on peut le voir en titre. Mais il n'est pas facile d'être l'une des familles les plus exposées du monde, il faut parfois soutenir sa fraterie contre vents et marées.

Interrogée sur le revenge porn, le fait de diffuser des photos intimes et dénudées à des fins de vengeance, la femme de Kanye West c'est trouvée bien embêtée dans ses réponses. "C'est une question un peu délicate. Pas pour moi mais parce que mon frère [Rob] a posté les photos de la mère de son enfant et est au milieu d'un procès pour revenge porn", a-t-elle commencé tout en assurant comprendre la différence. "Je vais parler de moi, continue-t-elle, mais je ne sais pas ce que je pourrais dire qu'il ne le fasse pas se sentir comme une merde". "Beaucoup de choses ont changé, enchaîne Kim Kardashian, Me Too s'inscrit dans une culture de l'accusation".

Même si "elle ne veut pas parler à la place de celles qui ont été agressées sexuellement", elle prêche pour l'amour au travail. "Avant c'était la seule façon de faire, un grand nombre d'amis de mes parents qui ont épousé leur secrétaires, ont passé 40 ans avec et ont eu des enfants. Et maintenant c'est 'Oh comment as-tu pu ?'", dit-elle notamment en évoquant ce patron du McDonalds licencié pour avoir eu une relation consensuelle avec une collègue.

Si Rob Kardashian a décidé de ne jamais apparaître dans la télé-réalité l'Incroyable Famille Kardashian, ça ne l'empêche pas d'être exposé. Le père de la petite Dream a été trompé par son ex Blac Chyna. Pour se venger, le mercredi 5 juillet 2017 il décide de dénoncer sur internet les tromperies de sa compagne et de publier certaines de ses photos intimes sans son autorisation. La justice doit encore statuer dans cette affaire.