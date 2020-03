Rob Kardashian, déprimé : il a des envies de suicide, selon Blac Chyna

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans. Ceux de la famille Kardashian suivent avec attention l'évolution des relations tendues entre Rob et Blac Chyna. Les parents de la petite Dream se disputent toujours la garde de leur fille. Pour obtenir gain de cause, Chyna affirme que son ex-fiancé déprime et qu'il a déjà parlé de suicide.

L'info est signée Us Weekly. Selon le site américain, Blac Chyna (de son vrai nom Angela White) a rédigé une déclaration sous serment dans l'affaire de la garde de sa fille Dream (3 ans), dont le père est Rob Kardashian. Dans son affidavit, Chyna affirme que son ex-compagnon est incapable de sortir de chez lui, car il est trop déprimé. "Le défendeur [Rob Kardashian, NDLR] me dit tout le temps qu'il est déprimé et qu'il a parfois mentionné qu'il avait envie de se suicider. Il éprouve des difficultés à sortir de chez lui."