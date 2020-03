Amel Bent amincie grâce au confinement : combien de kilos a-t-elle perdu ?

Deux jours avant cette interview forme et alimentation, Amel Bent avait déjà joué le jeu de l'entretien spécial confinement avec Arthur, dans son nouveau rendez-vous quotidien baptisé The Show Must Go Home et diffusé sur les réseaux sociaux à 16h30. La jurée de The Voice avait alors dévoilé l'objet "le plus improbable" chez elle, un "cadeau de son mari" accroché dans son salon : un tableau censé la représenter. "Mais il t'aime ton mari ?", s'était alors gentiment moqué Ahmed Sylla, également de la partie à distance. Ce à quoi elle avait répondu : "Il m'aime, mais je crois qu'il en aime une autre dans sa tête (...). Je crois qu'il est amoureux de Nabilla." Arthur avait alors renchéri : "Si c'est toi, il veut que tu te refasses les lèvres !"