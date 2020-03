The Voice 2020 - Battles : Lara Fabian "fan" de Pascal Obispo, Amel Bent émue

Nouvelle soirée de battles dans The Voice ce samedi 14 mars 2020. Les coachs Amel Bent, Lara Fabian, Pascal Obispo et Marc Lavoine, ne sont pas au bout de leurs peines puisqu'ils ont une nouvelle fois dû se séparer de jeunes talents. Par groupe de deux, ces derniers ont chanté sur la même chanson. Mais seul un talent sur deux a pu valider son ticket pour la prochaine étape, celle des KO, pour l'autre, c'est la fin de l'aventure. Car cette année, on vous le rappelle, aucun vol de talent n'est possible par les coachs.

Qui s'est démarqué ? Qui n'a pas fait le poids ? Résumé de cette nouvelle soirée haute en couleur.

ÉQUIPE D'AMEL BENT

Battle entre Toni et Isilde

À seulement 17 ans, Isilde avait impressionné par sa capacité à faire le show sur scène. Ses talents de chanteuse sur une reprise originale du morceau Poker Face de Lady Gaga avaient séduit les coachs. Et pourtant, cela n'a pas été une mince affaire, car la jeune fille est atteinte de dyspraxie. En face, on retrouve Toni, une artiste complète aux influences soul et gospel très prononcées. "J'adore Toni, c'est un énorme coup de coeur", confie Amel Bent. Pour leur duel, la coach a choisi de les faire s'affronter sur une chanson en français, Toute la musique que j'aime de Johnny Hallyday. Un challenge fou pour les deux jeunes filles qui ont dû se préparer à tout donner lors des répétitions. Défi relevé haut la main, car sur scène, le blues et le rock'n'roll sont bel et bien là. Cerise sur le gâteau, Pascal Obispo valide leur performance malgré une petite préférence pour Toni. "Je suis sous le charme", lâche-t-il. Grosse émotion pour Amel Bent qui manque de pleurer : "Je vous ai trouvées incroyables. Franchement, merci pour ce cadeau", lâche-t-elle le souffle coupé. Malheureusement, la chanteuse connaît les règles, il ne peut en rester qu'une. Elle décide de garder Toni. Elle est qualifiée pour les KO.

Battle entre Mareva et Riadh

Deux univers s'opposent pour cette nouvelle battle. La force tranquille de Riadh et la puissance lyrique de Mareva. Un point commun : leur amour pour la musique. Ils devront se disputer leur place pour la suite de l'aventure sur une chanson de Maxime Le Forestier, Mon frère. Un choix peu convaincant pour les talents qui peinent à se l'approprier. Mais à force de travail, ils parviennent même à faire pleurer leur coach Amel Bent lors des répétitions. Sur scène, Mareva et Riadh ont offert une prestation très émouvante. Leurs voix se sont parfaitement accordées offrant ainsi un moment de poésie. Le choix est donc cornélien pour Amel Bent, qui décide finalement de garder Riadh. Il est qualifié pour les KO.

ÉQUIPE DE MARC LAVOINE

Battle entre Michaël et Kaël

Michaël, côté rock'n'roll, la voix éraillée se présente comme un adversaire redoutable. Mais rien n'est joué contre Kaël qui s'illustre dans la chanson avec sa technique impeccable. Le challenge est énorme pour les deux talents qui se sont en plus attaqués à un monument de la chanson française, le morceau Comme d'habitude. Marc Lavoine a décidé de leur faire reprendre sur un tempo très rock. Pour Michaël et Kaël, il s'agit de tout revoir et de recommencer de zéro. Sur scène, leur duo fonctionne et ambiance tout de suite le public. Leur complicité saute aux yeux et il ne s'agit alors même plus d'une compétition. Tous les ingrédients étaient là pour délivrer une prestation explosive. Mais impossible d'échapper à une élimination pour autant. Marc Lavoine décide de garder Michaël. Il est qualifié pour les KO.

Battle entre Antony et Julian

Antony avait ému tout le monde avec sa reprise de Casting de Christophe Maé lors des auditions à l'aveugle. Le jeune homme avait alors véritablement poussé un cri du coeur pour rendre hommage à sa soeur décédée. Même Christophe Maé en avait été bouleversé à tel point qu'il l'a invité sur sa tournée. Le défi pour lui aujourd'hui est de ne pas se reposer sur ses acquis et de sortir de sa zone de confort. Surtout qu'il a en face de lui Julian, un chanteur au registre complètement différent du sien. Son énergie latine est contagieuse et, étant également très fort sur scène, il représente un vrai danger. Ensemble, ils vont chanter sur With or Without You de U2. Déjà un problème pour Julian qui a des difficultés avec l'anglais, qui plus est, il n'a jamais entendu parler du célèbre groupe irlandais. De son côté, Antony développe une certaine anxiété. Sur scène, ils ont fait le travail, mais leur manque d'assurance s'est tout de même ressenti. Lara Fabian estime même qu'il y a eu beaucoup de faussetés. Ce point de vue suscite le débat entre elle et Pascal Obispo, qui pense que la technique peut être mise de côté pour laisser place à l'émotion, comme lui l'a toujours fait d'après lui. Marc Lavoine a fait son choix, il décide de garder Antony. Il est qualifié pour les KO.

Après coup, Lara Fabian cherche quand même à régler ses comptes avec Pascal Obispo. La jolie blonde de 50 ans refuse d'entendre que la voix de son ami n'est pas assez juste ou puissante. "Je pense que tu es un immense chanteur avec une voix magnifique. Je suis venue te voir live au début de ta carrière. J'ai fait comme tous les fans, j'ai économisé des mois pour venir te voir et je t'ai aimé parce qu'au-delà de l'incroyable univers que tu as, tu as aussi une voix, c'est celle d'Obispo. Et t'en as pas tapé une à côté !" Une belle déclaration qui n'a pas manqué d'émouvoir le principal intéressé.

É QUIPE DE PASCAL OBISPO

Battle entre Abi et Raimana

Battle sur Un homme heureux de William Sheller. Abi, jeune homme d'une sensibilité extraordinaire face à Raimana, petite pépite qui vient de Tahiti et qui a tout pour être un grand interprète en français. La chanson s'éloigne complètement de leurs univers à tous les deux. Le problème principal pour Abi, c'est sa timidité. Il a besoin de surmonter ce gros manque d'assurance. Le défi de Raimana est de sortir de son registre tahitien. Ils ont réussi à dégager une belle émotion sur le plateau de la Une. En plus de rendre fier Pascal Obispo, ils ont aisément séduit les autres coachs. "Ce que vous avez fait ce soir, ça m'a bouleversé. C'était sublime", estime Marc Lavoine. Pascal Obispo décide de garder Abi. Il est qualifié pour les KO.

Battle entre Tirso et Akob

Akob avait été sélectionné à la toute dernière seconde par Pascal Obispo lors des auditions à l'aveugle. Le jeune homme de tout juste 16 ans n'a rien à envier aux plus grandes voix de la chanson. Avec un timbre dit de baryton, il avait interprété un tube de Lara Fabian. Un choix audacieux qui avait porté ses fruits. Tirso, c'est le bon élève de la saison. À 28 ans, ce Cubain est très rigoureux. Les deux jeunes hommes vont interpréter Chanter de Florent Pagny, mais composée par Pascal Obispo lui-même. Une chanson très sentimentale donc. Première difficulté pour Tirso, il n'a jamais entendu ce morceau et ce n'est pas sa langue. Mais sa fragilité peut très bien se transformer en force. Akob pour sa part n'a pas confiance en lui et manque d'expérience. Ils réussissent à dépasser leurs faiblesses pour offrir une belle performance sur scène. Impossible pour Pascal Obispo de ne pas avoir une pensée pour son ami Florent Pagny. "Si je fais cette émission, c'est grâce à Florent Pagny et quand je vous ai entendus la première fois, si je n'avais pas appuyé je me serais pris des coups de bâton ou des coups de barbiche", ironise-t-il. Mais plus sérieusement, il voit en ses talents "deux grands interprètes à la hauteur." Il décide de garder Akob. Il est qualifié pour les KO.

É QUIPE DE LARA FABIAN

Battle entre Enzo et Emmanuel

Enzo, le chanteur et musicien qui manque encore d'expérience mais qui a un grand potentiel, se retrouve face à Emmanuel qui n'est pas chanteur, mais comédien. Il a débarqué dans l'aventure de The Voice un peu par hasard et découvre petit à petit ses capacités vocales. Ensemble, ils vont interpréter Who Wants to Live Forever de Queen. Grosse appréhension pour Emmanuel qui redoute son adversaire. Lors des répétitions, il se retrouve quelque peu prisonnier de sa volonté de bien faire et passe à côté de l'émotion. Pour Enzo, le problème vient de son stress. Lara Fabian parvient tout de même à installer un équilibre dans ce duo masculin. "Je suis tellement fière de vous. Ce que vous avez fait là, c'est ce que font les grands artistes." Lara Fabian décide de garder Enzo. Il est qualifié pour les KO.

Battle entre Maxim et Gustine

Gustine est une artiste confirmée qui a accompli des choses incroyables au cours de sa carrière, à commencer par s'incruster parmi les choristes des Rolling Stones au Stade de France pour le concert en 2014. Elle a également collaboré avec l'artiste Fakear et l'a accompagné sur scène à travers la France et l'étranger. Maxim, c'est la petite prodige de la saison. À seulement 16 ans, elle est capable de tout ce qu'elle veut sur scène et avait suscité beaucoup de tendresse. Elles se sont affrontées sur le titre Symphony de Zara Larsson. Dès le début des répétitions, Gustine rencontre des problèmes de tonalité, mais sur scène, elle réussit à atteindre les notes et éblouit le public. "Quand on est musicien, on rêve vraiment de travailler avec toi", lui déclare Pascal Obispo. Lara Fabian décide de garder Gustine. Elle est qualifiée pour les KO.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Pascal Obispo : Verushka, Joséphine, Abi, Akob

Reste à passer en battle : Jonathan, Pia, Tristan, Nessa, Antoine, Ludisou & Nathan

Lara Fabian : Sam, Sheyen, Maria, Enzo, Gustine

Reste à passer en battle : Romain, Jimmy, Nataly, Margau, Matteo

Amel Bent : Tom, Rita, Toni, Riadh

Reste à passer en battle : Terence, Faiz, Melba, Sarah, Manne, Anna

Marc Lavoine : Antoine, Louise, Yoann, Michaël, Antony

Reste à passer en battle : Ifè, Kim, Luis, Pierre