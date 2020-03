Amel Bent : Son mari est "tombé amoureux" d'elle pour une raison précise...

D'ordinaire si discrète sur sa vie privée, Amel Bent accepte d'en dévoiler de plus en plus. Après une rare photo de son mari, Patrick Antonelli, pour la Saint-Valentin, la nouvelle coach de The Voice (TF1) s'est livrée dans les colonnes de Télé 7 Jours sur les dessous de leur idylle. La chanteuse y révèle que sa participation à Danse avec les stars en 2012 a radicalement changé sa vie, puisque c'est ça qui lui a permis de charmer son homme.

"Sans ça, mes filles ne seraient pas là", confie la finaliste de la saison 3 à nos confrères, dans le numéro paru le 2 mars 2020. "Ça m'a permis de me sentir bien dans ma tête et dans mon corps et c'est grâce à cela que mon futur mari est tombé amoureux de moi. Nous nous sommes connus juste après l'émission", a précisé Amel Bent, qui dansait à l'époque avec Christophe Licata.

Depuis son passage remarqué dans Danse avec les stars (TF1), Amel Bent est comblée par sa vie de famille avec Patrick Antonelli. Ils avaient concrétisé leur amour en se mariant en 2015, avant d'accueillir une première petite fille prénommée Sofia, en février 2016. Près de deux ans plus tard, Amel avait donné naissance à Hana en octobre 2017. Une vie de famille très équilibrée grâce à un couple solide. "Être maman et chanteuse, c'est un truc que je fais au jour le jour. Sur le papier, je n'arrivais pas à le concevoir et c'est pour ça que j'ai mis du temps à revenir. (...) J'ai la chance de ne pas être seule, j'ai un mari qui est franchement génial et surtout un papa qui déchire. Pour l'instant, on s'en sort bien", avait-elle confié au micro de Purepeople.

Retrouvez l'interview d'Amel Bent en intégralité dans le numéro de Télé 7 Jours daté du 2 mars 2020.