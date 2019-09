Amel Bent : Ses filles Sofia et Hana, adorable duo pour la rentrée

En ce lundi 2 septembre 2019, Amel Bent est une maman comme les autres, émue de voir ses deux filles Sofia (3 ans) et Hana (2 ans en octobre prochain) faire leur rentrée. Et comme beaucoup d'autres mamans, la chanteuse de 34 ans n'a pas manqué d'immortaliser ce jour très spécial et a choisi de le partager avec sa communauté de fans.

Les 383 000 abonnés de la page Instagram d'Amel Bent ont ainsi eu le plaisir de découvrir Sofia et Hana sur le chemin de l'école et de la crèche. Les deux princesses ont comme toujours été photographiées de dos afin de protéger leur anonymat, à laquelle leur maman tient plus que tout. Sofia se trouve à gauche, habillée d'une petite robe liberty, d'une veste en jean, de sabots sandales et avec un sac à dos rose. Sa petite soeur a quant à elle un sac à dos Jacadi, une petite veste en jean claire et une paire des baskets. Les deux adorables princesses ont les jambes bronzées suite à leurs récentes vacances de rêve au soleil et à la mer avec leur maman et leur papa Patrick Antonelli. "J O U R 1", a sobrement commenté Amel Bent en légende.