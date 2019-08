Amel Bent : Au soleil avec ses filles et son mari, le "meilleur des papas"

Entre sa participation à la saison 5 de The Voice Kids (TF1), qui s'est achevée en décembre 2018 avec la victoire de la petite Emma, et la sortie de son album Demain en mai 2019, Amel Bent a vécu des mois particulièrement bien chargés. Sans compter que la chanteuse de 34 ans est également la maman de deux fillettes, Sofia (3 ans) et Hana (1 an et demi). L'heure est maintenant à une pause bien méritée et des vacances en famille qui ont débuté à la fin du mois de juillet.

Très proche de sa communauté de fans et des 375 000 abonnés qui la suivent sur Instagram, Amel Bent ne reste jamais très longtemps sans leur donner des nouvelles. L'artiste a repris contact avec eux lundi 12 août 2019 en publiant plusieurs images de ses vacances. Au programme, une soirée avec son mari et leurs deux filles au bord de la piscine. Amel Bent, habillée d'une robe disco à sequins, tient Hana dans les bras tandis que Patrick est accompagné de Sofia. Bye bye les dreadlocks qui avaient tant surpris, la jolie brune a retrouvé ses cheveux lisses. Tous ont soigneusement été photographiés de dos afin de protéger le visage des deux fillettes que leur maman ne souhaite pas dévoiler. "Love", commente avec tendresse Amel Bent. Hana et Sofia ont également été photographiées à la plage, jouant sur une plage de sable fin bordée par une magnifique eau turquoise. Elles peuvent compter sur leur papa pour les aider pour s'amuser, pour le plus grand plaisir de leur maman qui commente "best dad ever" ("le meilleur des papas").

Lors d'une interview exclusive qu'elle avait accordée à Purepeople.com en mai dernier, Amel Bent avait déclaré au sujet de son époux, à qui elle est mariée depuis juin 2015 : "J'ai la chance de ne pas être seule, j'ai un mari qui est franchement génial et surtout un papa qui déchire. Pour l'instant, on s'en sort bien."

La chanteuse a également partagé une adorable vidéo d'Hana courant vers la mer mais chutant lourdement avant d'arriver. Qu'importe, la fillette, qui fêtera ses 2 ans en octobre prochain, est déterminée à aller jusqu'au bout de sa course, se relevant sans pleurer et déboulant finalement devant la mer.