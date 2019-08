Amel Bent : Dreadlocks et sans maquillage, le selfie qui surprend

L'été semble être particulièrement doux pour Amel Bent. Elle a participé à quelques festivals, dont celui de Carcassonne en juillet où OrelSan, Liam Gallagher, Kendji Girac ou encore Jérémy Frérot donnaient des concerts. Après cette année marquée par la sortie de son album, Demain, Amel Bent prend le temps de se ressourcer en famille. Le 23 juillet 2019, elle publiait une photo de ses filles, Sofia (3 ans) et Hana (1 an et demi) et elle dans une piscine. Elle s'est accordé quelques jours de vacances au soleil en famille, avec son mari Patrick Antonelli. Quelques jours de bonheur avant de reprendre sa tournée, L'Autre Tour, en octobre prochain.