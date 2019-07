Amel Bent : Comblée avec son mari et ses filles en vacances

Amel Bent (34 ans) savoure ses vacances en famille. Le 23 juillet 2019, la chanteuse a partagé des photos de sa petite tribu qui lui donne tant de bonheur. Son mari Patrick Antonelli et leurs deux filles (Sofia, 3 ans et Hana, 1 an et demi) profitent de la piscine. Sur sa page Instagram, on aperçoit également la jeune maman avec ses enfants en pleine séance de câlins. Elle écrit simplement "L'amour à la plage" en lettres majuscules... Comme pour intensifier cet instant magique. Le détail trop craquant ? Les deux maillots de bain rouges assortis de ses filles, que la coach de The Voice Kids photographie au moment du bain.

L'amour à la plage

Quinze ans après s'être fait connaître grâce à Nouvelle Star, Amel Bent a fondé une famille unie et soudée. Un rêve pour cette petite fille qui a très mal vécu le divorce de ses parents à l'âge de 3 ans. Mariée depuis six ans à Patrick Antonelli, l'interprète de Ma philosophie est actuellement en pleine tournée dans L'Autre Tour.

En pleine promotion de son nouvel album Demain dans l'émission 20h30 le dimanche du 19 mai 2019, elle expliquait combien laisser ses filles pour aller travailler était dur pour elle : "Aujourd'hui j'ai eu un coup de blues. Je passais devant la porte de chez moi et ma fille m'a dit 'Au revoir maman', alors que je ne partais pas. Donc j'ai senti que, tout d'un coup, j'étais en train de devenir la maman qui part et ça m'a un peu chamboulée." Amel a donc fait une petite pause d'un mois dans ses représentations pour passer du temps avec ses proches.

Elle fera son prochain show le 27 juillet 2019 au festival de Carcassonne. Elle sillonnera ensuite la France et la Belgique jusqu'au 7 mars 2020.