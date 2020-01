Amel Bent : Adorable photo avec ses filles, ses "reines", Sofia et Hana

Les Enfoirés, c'est un peu une grande famille. Et c'est ainsi qu'a commencé et terminé la tournée 2020 de la troupe, celle qui a eu lieu du 15 au 20 janvier sur les planches de l'AccorHotels Arena de notre capitale. Pour assister à la soirée de clôture de ce spectacle intitulé Le Pari(s) des Enfoirés, Amel Bent a eu droit au plus joli des soutiens : celui de ses deux filles Sofia, 3 ans, et Hana, 2 ans. Sur son compte Instagram, la chanteuse a partagé un adorable souvenir de ce moment de partage, photographié par Nikos Aliagas, où on la voit de dos, mains dans les mains de ses deux poupées.

"Mes reines dans l'arène", écrit la jeune maman de 34 ans. Amel Bent, qui a rejoint la bande en 2006, s'est effectivement lancée par la suite dans cet ultime combat : divertir le public tout en rapportant de l'argent, pour la bonne cause, aux Restos du Coeur. Mais cette bataille, elle ne l'a pas menée seule. Après avoir intégré Ary Abittan, Malik Bentalha, Kylian Mbappé, Slimane et Claudio Capéo en 2019, c'était au tour de trois petits nouveaux d'intégrer les rangs. La chanteuse Vitaa, le rappeur Black M et l'humoriste Inès Reg, venue pour mettre des paillettes dans la vie du public.