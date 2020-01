Les Enfoirés 2020 : L'hymne dévoilé et de nouvelles recrues annoncées

A l'approche du lancement de la nouvelle tournée des Enfoirés, le nouvel hymne de la troupe a été révélé ce lundi 13 janvier 2020. Appelé A côté de toi, il a été composé par le groupe Boulevard des Airs et le chanteur Tibz. Il s'agit d'un morceau aux airs pop folk qui regroupe les voix de tous les Enfoirés, dont celle de Zazie, Christophe Maé, Julien Clerc, Jenifer, Amel Bent ou encore Christophe Willem. Ensemble, ils chantent la solidarité et la fraternité.

En mettant la chanson sur le marché, le but est évidemment de récolter des fonds pour les Restos du Coeur. Chaque année un nouvel hymne vient représenter la nouvelle édition. Celui-ci succède ainsi à ceux écrits auparavant par Jean-Jacques Goldman, Vianney, Soprano mais aussi MC Solaar et Grégoire. La série de spectacles débutera le 15 janvier prochain et se terminera le 20 janvier suivant. Les Enfoirés se réuniront pour sept concerts exceptionnels à l'AccorHotels Arena à Paris. Le spectacle, intitulé Le Pari(s) des Enfoirés, sera par la suite diffusée sur TF1, comme à l'accoutumée.

En outre, il s'agira des trente ans des Enfoirés. A cette occasion, la production a recruté des petits nouveaux, à savoir la chanteuse Vitaa, le rappeur Black M et l'humoriste Inès Reg comme il est indiqué sur le compte Twitter officiel de la troupe. "J'ai l'immense fierté de vous faire cette annonce et je suis à la fois tellement émue. Cela fait maintenant 30 ans que les Enfoirés mettent des paillettes dans la vie de tous ceux qui en ont besoin. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous dire que j'intègre la troupe des Enfoirés. On se voit très vite à Bercy pour des concerts incroyables. Je suis très heureuse d'apporter ma petite pierre à l'édifice. J'ai hâte", s'est notamment réjouit cette dernière. Autre nouvelle, Véronique Sanson pourrait bien faire son grand retour au sein de la troupe. Nombre d'internautes ont cru reconnaître sa voix dans le nouvel hymne. Il faut dire que la chanteuse n'a jamais caché son désir de revenir, elle qui a fait partie des premiers artistes à s'être engagée avec Eddy Mitchell, Michel Sardou et Johnny Hallyday. Réponse très prochainement...

En 2019, Ary Abittan, Malik Bentalha, Claudio Capéo, Kylian Mbappé ou encore Slimane avaient rejoint le collectif. A noter bien sûr qu'un double CD et DVD du concert sera mis en vente dès le lendemain de la diffusion sur TF1. Chaque vente permet à l'association de distribuer 17 repas.