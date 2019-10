Inès Reg et "les paillettes" : Sa rencontre providentielle avec Kevin, son mari

Depuis le jour où elle a publié sa fameuse vidéo des "paillettes", la vie d'Inès Reg a totalement changé. Si certains l'avaient vue au Jamel Comedy Club, d'autres se sont empressés d'acheter des billets pour son spectacle, Hors-Normes. C'est d'ailleurs pour en faire la promotion que la jeune humoriste de 27 ans a accordé une interview à Gala, dans le numéro du 17 octobre 2019.

Cette vidéo qui a fait sa renommée n'existerait pas si elle n'avait jamais rencontré son mari, le fameux Kevin (qui pour rappel existe réellement). "On s'est rencontrés sur scène. Je présentais un spectacle de jeunes talents et il était venu à Paris pour y participer. C'était il y a six ans. Il a d'abord été mon meilleur ami, avant de succomber...", explique-t-elle à nos confrères. "Aujourd'hui, il a plein de paillettes dans les yeux. Il est fier, il m'accompagne et si on pouvait monter ensemble, ce serait extraordinaire", poursuit Inès Reg. En effet, Kevin Debonne est également humoriste, et même le coauteur de sa compagne.

C'est pendant leur lune de miel qu'Inès Reg a eu l'idée de la blague des "paillettes". "On était dans un hôtel qui proposait des soirées disco. Mon mari avait voulu rentrer plus tôt et j'ai cette blague-là en lui lançant : "C'est ça que tu m'offres ? C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie ?" Ça nous a fait rire et c'est resté dans un coin de ma tête...", se souvient-elle dans les pages de Gala.

Tous deux submergés par le bonheur que cette vidéo virale des "paillettes" a apporté, Inès Reg revient avec candeur sur ces premiers jours de gloire. "Le soir même, je sens qu'il se passe quelque chose. Je vois mon compteur de followers qui s'affole, je n'ai même pas le temps de lire un commentaire (...), mais je ne mesure pas encore l'ampleur", confie l'humoriste, qui dit être encore aujourd'hui "sous le choc". Et on la comprend, quand on sait que même Eva Longoria la "suit sur Instagram".

