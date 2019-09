Inès Reg : Kevin (qui met des paillettes dans sa vie) existe vraiment !

"Elle a mis 700 000 paillettes dans ma vie. C'est fou ! Avant de faire la vidéo, j'avais 150 000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, j'en ai 705 000", explique Inès Reg dans une interview à Brut, le 3 septembre 2019. Et à l'heure où nous écrivons ces lignes, la jeune humoriste de 27 ans en a près de 790 000.

"À la base, je suis humoriste et on attend tous d'avoir ce buzz ou cet énorme coup de lumière sur nous, tu vois ? Ce gros coup de lumière m'a permis d'amener énormément de followers et du coup, c'est maintenant que tout se joue. C'est là où il faut que je leur montre ce que je fais, travailler de dingue pour que tous ces gens viennent voir mon spectacle" , poursuit-elle. Son spectacle, Hors normes, se joue actuellement au théâtre Le République, à Paris.

Une grande étape pour Inès Reg, qui s'est lancée dans l'humour il y a seulement cinq ans. "J'étais animatrice en club vacances, j'ai fait de l'aquagym et tout. C'est incertain, tu ne sais pas à quel moment tu vas réussir, gagner ta vie. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont suivie à fond. J'ai fait les cours Florent, puis des scènes ouvertes, puis j'ai commencé à rentrer au Jamel Comedy Club", énumère-t-elle. Puis vient cette fameuse vidéo, publiée un peu par hasard : "Je l'ai regardée, ça m'a fait rire parce que, franchement, 'moulures au plafond', le mot m'a fait marrer. Je me dis que c'est cool, ça fera une vidéo de plus. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit... J'étais choquée."

Mari et coauteur

Ce fameux Kevin, sommé de "mettre des paillettes" dans la vie de sa compagne, existe réellement. En effet, Kevin Debonne est le mari d'Inès Reg, mais aussi son coauteur. Il joue aussi son spectacle le dimanche au Théâtre de Saint-Martin. "Ouais, il existe vraiment, effectivement. C'est mon coauteur et à la fois aussi et surtout mon mari. C'est nos délires, c'est comme ça qu'on fonctionne. Kevin, il s'est retrouvé en top tweet, il était trop fou. Quand je lui montrais mes followers qui augmentaient, il me disait : 'Mais c'est moi qui suis en top tweet, c'est moi Kevin.' Il était en folie", poursuit-elle.

Ensemble, ils fêteront leur premier anniversaire de mariage, le 21 septembre 2018. Sur son compte Instagram, la talentueuse humoriste documente sa vie de couple. On leur souhaite le meilleur.