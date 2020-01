Les Enfoirés 2020 : Patrick Bruel blessé après une lourde chute

Depuis le 15 janvier 2020, la troupe des Enfoirés a repris du service ! Forte d'un nouvel hymne et de nouvelles recrues, elle démarre ainsi sa courte mais intense tournée de cinq jours à l'AccorHotels Arena de Paris, afin de récolter des fonds pour l'association des Restos du coeur. Mais voilà, un incident est si vite arrivé.

Parmi les artistes à participer au spectacle intitulé Le Pari(s) des Enfoirés, il y en a un qui s'est malencontreusement blessé. Il s'agit de Patrick Bruel. D'après nos dernières informations, le chanteur de 60 ans a été victime d'une bien mauvaise chute lors des répétitions du show. En effet, il est tombé de la scène de plus de 2,50 mètres de haut pour atterrir tout droit au beau milieu de la fosse. Résultat : rupture des ligaments du genou. Mais qu'à cela ne tienne, il en faudrait plus pour écarter Patrick Bruel des Enfoirés puisqu'il est d'ores et déjà prêt à remonter sur scène et assurer son rôle ce vendredi 17 janvier, comme il le fait chaque année depuis 1993. The show must go on...

Il sera accompagné de ses éternels acolytes Zazie, Mimie Mathy, Jenifer, Patrick Fiori ou encore Christophe Willem et Amel Bent. Tous se réunissent pour fêter les trente ans du collectif. En ce qui concerne la diffusion du concert, TF1 reprendra très probablement la main pour une retransmission en mars prochain, comme à l'accoutumée. En revanche, aucune date n'a pour l'heure été indiquée.