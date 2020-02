Amel Bent amoureuse : Rare photo de son mari, sa "vie"

On se demande bien ce que Patrick Antonelli a pu souhaiter pour son anniversaire, lui qui est déjà comblé par sa vie de famille. Amel Bent et son homme avaient concrétisé leur amour par l'arrivée d'une première petite fille prénommée Sofia, en février 2016. Quasiment un an plus tard, en octobre 2017, ils avaient accueilli une autre fille, Hana.

Interrogée par Purepeople pour la sortie de son album Demain en mai dernier, Amel Bent se livrait à quelques rares confidences sur son couple. "Être maman et chanteuse, c'est un truc que je fais au jour le jour. Sur le papier, je n'arrivais pas à le concevoir et c'est pour ça que j'ai mis du temps à revenir. (...) J'ai la chance de ne pas être seule, j'ai un mari qui est franchement génial et surtout un papa qui déchire. Pour l'instant, on s'en sort bien", avait-elle confié.