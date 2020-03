Amel Bent : Son mari Patrick Antonelli secrètement amoureux... de Nabilla ?

Confinées chez elles, les stars communiquent avec leurs fans grâce aux réseaux sociaux. Amel Bent partage avec les siens quelques instants de sa vie en isolement. Elle leur révèle le cadeau le plus improbable qu'elle ait reçu : un portrait d'elle raté, offert par son mari, Patrick Antonelli...

The Show Must Go on, chantaient Queen et Freddy Mercury en 1991. Le spectacle doit effectivement continuer, malgré le confinement imposé pour lutter contre le coronavirus. Arthur a profité de la mesure du gouvernement pour lancer un talk show quotidien, intitulé The Show Must Go Home et diffusé en direct sur Facebook et Instagram. Lundi 23 mars 2020, le présentateur télé s'est entretenu en appel visio avec Amel Bent, l'acteur Ahmed Sylla et Cartman.

Au cours de l'émission, Arthur a demandé à ses invités de révéler le cadeau le plus improbable qu'ils aient reçu. Amel Bent est passée aux aveux, en montrant une toile censée la représenter. "Mon mari [Patrick Antonelli, NDLR] m'a fait un cadeau, il m'a fait un tableau de moi, mais..."