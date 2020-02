Amel Bent : Rares photos de sa fille pour son anniversaire, sortie à Disney

Amel Bent a tenu à faire du 4e anniversaire de sa fille Sofia un jour mémorable. La chanteuse française est partie à Disneyland Paris avec son aînée. Comme elle l'a montré sur Instagram, sa fille a même eu la chance de rencontrer ses idoles : Pinocchio, Pluto, Mickey ou encore Winnie l'ourson. D'ordinaire si discrète sur sa vie de famille, Amel Bent a partagé plusieurs photos de la petite Sofia, en prenant bien soin de camoufler son visage.

"Magique ! Merci Disney et toutes les merveilleuses personnes croisées aujourd'hui... C'était féerique comme toujours", a-t-elle écrit en légende d'une photo où la fillette prend Mickey dans les bras, déguisée en princesse. On voit ainsi la petite Sofia poser devant le château du parc d'attractions. Dans sa story, on voit également la fillette en train de danser avec Pinocchio sur la chanson Juice de Lizzo. "Pas de doute... C'est la mienne", blague Amel Bent.