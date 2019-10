Amel Bent émue : rares confidences sur son époux et leur mariage

Séquence émotion et rares confidences dans The Voice Kids 2019 ! Amel Bent a demandé à trois de ses talents de s'affronter lors des battles sur une chanson très particulière pour elle. L'occasion pour la chanteuse de 34 ans de faire des confidences sur son mari Patrick Antonelli et la cérémonie de leur mariage en 2015.

Vendredi 4 octobre, Camille, Coline et Antonia ont interprété Je l'aime à mourir de Francis Cabrel, à la façon de Shakira. Une chanson qu'Amel Bent et l'homme de sa vie avaient justement choisie pour se déclarer leur amour. "C'est une chanson qui compte pour moi. C'est la chanson de mariage qu'on a choisie avec mon amoureux pour se dire qu'on s'aime", a-t-elle raconté à ses jeunes talents. Autant dire qu'ils avaient la pression !

Lors des répétitions, la maman de Sofia (3 ans) et Hana (2 ans le 17 octobre prochain) a eu des frissons en entendant ses petits protégés interpréter ce morceau qui la touche "au plus haut point". Après le live, Amel Bent en a dit plus sur l'importance de ce tube pour elle. "Je suis très émue, c'est une chanson très importante pour moi, c'est ma chanson d'amour. C'est une des chansons préférées des Français et, ce soir, on comprend encore pourquoi. J'ai dit oui une fois avec cette chanson", a-t-elle déclaré. Cette confidence a touché Patrick Fiori qui n'était pas au courant.

Amel Bent a poursuivi, toujours émue : "C'est la chanson que mon mari me chante. Il la chante beaucoup plus mal que vous, car il ne chante pas très bien. À vous aussi, je vous dis oui ce soir."

Outre quelques rares photos de ses enfants avec son mari qu'elle poste en prenant soin de ne pas montrer leur visage, Amel Bent est très discrète sur sa vie privée. Les confidences sur l'homme de sa vie ne sont pas nombreuses. Une des dernières dates du mois de mai. Elle évoquait l'incarcération de sa moitié et donc son absence du domicile familial lorsqu'il avait des ennuis avec la justice en 2016.